Глава Лосино-Петровского проверил строительство поликлиники в Лукино-Варине

В микрорайоне Лукино-Варино приступили к новому этапу работ по возведению поликлиники. Ход строительства проверил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Специалисты уже завершили работу с коммуникациями на втором и третьем этажах здания. Здесь появились вентиляция, кондиционирование и слаботочные системы. Аналогичные работы идут на первом этаже.

Скоро приступят к финальному этапу работ по оформлению фасада. Рабочие занимаются утеплением.

Завершить строительство планируют к концу этого года, а в первом полугодии 2025 года поликлинику должны оснастить высокотехнологическим оборудованием.

Отметим, что новая поликлиника сможет принимать 270 взрослых и 50 детей в смену. В ней предусмотрели отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар.

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