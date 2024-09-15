Глава Лосино-Петровского проверил состояние дома № 3 по Северной улице

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проинспектировал состояние дома № 3 на улице Северной. Житель этого дома ранее приходил к нему на личный прием.

Дом № 3 по улице Северной в рабочем поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа сейчас в аварийном состоянии. Безопасность жителей находится под угрозой: в доме разрушается фундамент и проваливается пол.

Глава округа совместно со специалистами администрации осмотрели дом. В ближайшее время здание обследует комиссия и составит документы о признании его аварийным. Собственники квартир смогут участвовать в программе по расселению из ветхого жилья в новое.

Вместе с жителями комиссия проверила и прилегающую к дому территорию. Здесь располагались заброшенные гаражи, которые привлекали бомжей. По просьбе жителей сараи снесли, а мусор на территории вывезли.

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