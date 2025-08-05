Глава Лосино-Петровского проверил содержание территорий поселка Биокомбината

Обход территорий поселка Биокомбината провели глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев. Они оценили состояние объектов и пообщались с жителями.
После осмотра директору муниципального учреждения «Городское хозяйство» поручили тщательнее следить за качеством покоса травы и оперативно реагировать на обращения жителей. Оценили благоустройство народной тропы у дома № 8.
Комиссия побывала у местной школы. Здесь обустраивают спортивное ядро. По просьбе жителей сохранят многолетние деревья около учреждения. В самой школе уже обновили кровлю и провели косметический ремонт.
Также Сергей Джеглав поручил профильным специалистам помочь решить вопрос с ремонтом тротуара у дома № 16. С просьбой об этом также обратились жители.
Во время обхода к комиссии обратилась одинокая пенсионерка. Она попросила помочь решить бытовые вопросы. Ей помогут волонтеры.
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