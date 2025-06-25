Глава Лосино-Петровского проверил содержание общественных территорий

Мониторинг содержания общественных пространств проводится в городском округе на регулярной основе. В этот раз руководитель муниципалитета Сергей Джеглав осмотрел ряд улиц и объектов в центральной части города.

Проверка началась с детской площадки, расположенной между первым и вторым домом на Октябрьском проезде. Выяснилось, что часть игровых элементов сломана, требуется покраска малых архитектурных форм и восстановление покрытия. Глава Лосино-Петровского округа поручил профильным сотрудникам привести объект в порядок.

После осмотра Сергей Джеглав и специалисты побывали на улицах Суворова, Первомайской и Октябрьской, а также на Петровском бульваре. В ходе проверки было отмечено ненадлежащее качество покоса травы и уборки территории. Сотрудникам МБУ «Городское хозяйство» поручено устранить все недостатки в ближайшее время.

Глава округа также обратил внимание на содержание входных групп торговых объектов в центральной части города, отметив, что наличие мусора и несвоевременный покос травы у магазинов недопустимы. Владельцев торговых точек дополнительно проинформируют о необходимости устранения нарушений.