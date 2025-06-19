Глава Лосино-Петровского проверил ремонт дороги к карьеру «Орловский»

Здесь капитально отремонтируют более 200 квадратных метров дороги. Специалисты уже отсыпали обочину. Скоро они приступят к укладке двух слоев гранитного щебня и двух слоев асфальтобетона.

Это поможет сохранить дорожное полотно в нормативе на долгое время, а также уменьшить количество пыли, поднимаемой с дороги. Ранее на эту проблему жаловались жители СНТ «Сосновка».

Также Сергей Джеглав обсудил с руководством карьера альтернативные решения проблемы. Первый предполагает установку вдоль забора системы увлажнения воздуха, второй — обустроить ограждение.

Оба проекта взяли в разработку. После оценят предполагаемые затраты на их реализацию и обоснование эффективности и примут окончательное решение.