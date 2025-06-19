Глава Лосино-Петровского проверил ремонт дороги к карьеру «Орловский»
Обустройство въездной группы на территорию карьера «Орловский» продолжается в Лосино-Петровском. Накануне ход работ проинспектировал глава муниципалитета Сергей Джеглав.
Здесь капитально отремонтируют более 200 квадратных метров дороги. Специалисты уже отсыпали обочину. Скоро они приступят к укладке двух слоев гранитного щебня и двух слоев асфальтобетона.
Это поможет сохранить дорожное полотно в нормативе на долгое время, а также уменьшить количество пыли, поднимаемой с дороги. Ранее на эту проблему жаловались жители СНТ «Сосновка».
Также Сергей Джеглав обсудил с руководством карьера альтернативные решения проблемы. Первый предполагает установку вдоль забора системы увлажнения воздуха, второй — обустроить ограждение.
Оба проекта взяли в разработку. После оценят предполагаемые затраты на их реализацию и обоснование эффективности и примут окончательное решение.