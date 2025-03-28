Глава Лосино-Петровского проверил работу управляющей компании «ХТУ»

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу муниципальной управляющей компании «ХТУ». Ранее жильцы дома № 7 на Октябрьской улице пожаловались на отсутствие входной двери и домофона.
Обращение поступило от супруги бойца СВО Алены Носовой на встрече с участниками специальной военной операции. Она указала на то, что из-за отсутствия домофона в третьем подъезде маргинальные личности проникают в дом и нарушают покой жителей.
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав взял вопрос на контроль, поручил муниципальной управляющей компании в ближайшее время заменить дверь. Для установки домофона понадобится согласие всех собственников квартир в подъезде. Администрация поможет организовать общее собрание.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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