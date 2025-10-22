Глава Лосино-Петровского проверил обустройство остановки на Почтовой улице
На Почтовой улице в Лосино-Петровском обустраивают автобусную остановку. Ход работ проинспектировал глава муниципалитета Сергей Джеглав.
Также здесь отпилят сухостойные деревья и приведут в порядок тротуар. Работы проведут по дороге со стороны деревни Корпуса.
На месте будущей остановки специалисты уже сделали «карман», уплотнили основание щебнем. Далее они приступят к асфальтированию. Кроме того, установят дорожные знаки и информационный щит с расписанием автобуса, курсирующего по маршруту № 32.
Жители отметили, что даже после проведения профильных работ есть претензии к качеству освещения. Вопрос обещали проработать.
«Спасибо всем жителям, которые приняли участие в сегодняшнем обходе. Продолжим совместную работу на благо округа», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.