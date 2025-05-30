Глава Лосино-Петровского проверил обустройство дорожки на улице Строителей

В ходе обхода территории Лосино-Петровского глава городского округа Сергей Джеглав оценил ход работ по обустройству пешеходной дорожки на улице Строителей, у дома № 11. Реализация проекта проходит в рамках программы Московской области «Пешком».

Между администрацией и подрядчиком заключен договор на выполнение комплекса работ, включающих выемку грунта, укладку подстилающих материалов, установку бордюрного камня, асфальтирование, завоз и планировку грунта, а также посев газона. Строительные работы стартовали 15 мая, их завершение запланировано на 5 июня.

В рамках контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог тротуар будет продлён до существующей пешеходной дорожки. Кроме того, напротив городской библиотеки появится парковочная зона площадью свыше 230 квадратных метров.

Во время обхода жители подняли вопрос организации дорожного движения в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Активисты предложили закрыть дорогу к дому № 11, поскольку основной поток автомобилей движется за зданием. Это предложение зафиксировано в протоколе и будет рассмотрено комиссией по безопасности дорожного движения.

Также было отмечено неудовлетворительное состояние общественных территорий и дорог: наличие мусора, неубранной листвы и несвоевременно скошенной травы. Сергей Джеглав поручил сотрудникам МБУ «Городское хозяйство» привести территорию в порядок.