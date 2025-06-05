Глава Лосино-Петровского проверил капремонт школы № 2

Капитальный ремонт продолжается в школе имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском. Накануне ход работ проинспектировал глава городского округа Сергей Джеглав.

Специалисты обновляют фасад и кровлю здания, а также отмостку. Им предстоит обустроить спортивное ядро. Капремонт проводят в рамках госконтракта.

В мае на стройплощадке провели совещание в формате «СтройЧас». Участие в нем приняли родители учеников, которые помогли выбрать колористическое решение фасада.

После обновления в школе появятся беговые дорожки, мини футбольное поле для игр, спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки. Также рабочие обновят наружные сети теплоснабжения.

«Работы идут по плану. Полностью завершить капитальный ремонт планируется до конца лета, чтобы дети уже 1 сентября пришли в обновленную, современную школу, где созданы все условия для комфортного, безопасного и эффективного обучения», — прокомментировал Сергей Джеглав.