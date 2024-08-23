Глава Лосино-Петровского проверил качество ремонта теплосетей в Мизинове

В деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский обновляют тепловые сети и ремонтируют котельную. Всего здесь заменят 1600 метров сетей теплоснабжения. Комиссия с участием главы округа Сергея Джеглава осмотрела качество ремонта.

Администрация Лосино-Петровского и подрядные организации заключили муниципальный контракт по реконструкции теплосетей. Здесь заменят 1600 метров трубопровода и обновят котельную.

Рабочие уже демонтировали трубы котлов, отремонтировали насосы в котельной и поменяли запорную арматуру. Строители раскопают и демонтируют трубопровод. Обновленную теплотрассу подключат к центральной тепловой подстанции к концу августа.

В 2025 году в деревне Мизиново планируют построить блочно-модульной котельную.

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