Глава Лосино-Петровского проверил качество ремонта школы и детского сада

В рамках рабочей поездки глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев проверили, как проходят работы по строительству и капитальному ремонту социальных объектов в городе. Они осмотрели детский сад «Ивушка» и школу № 2 имени Владимира Дагаева.

Здание детского сада «Ивушка», возведенное в 1966 году, находится по адресу: улица Гоголя, дом № 30. Дошкольное учреждение занимает площадь свыше 1680 квадратных метров. В здании выполнят демонтаж, общестроительные, кровельные и фасадные работы. Помимо этого, там обновят сеть горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и слаботочные системы. После капительного ремонта специалисты установят все необходимое оборудование и благоустроят близлежащую территорию. Сейчас на объекте работают 32 человека, задействовали три машины спецтехники. Готовность ремонта детского сада достигла 76,5%.

Второй точкой, куда отправились Сергей Джеглав и Александр Толмачев, стала школа № 2 имени Владимира Дагаева. Учебное заведение находится в доме № 8 по улице Чехова. Подрядная организация ООО «СМУ-55» выполняет здесь работы по капитальному ремонту фасада, крыши, отмостки. Помимо этого, на территории школы обустроят спортивное ядро. Работы выполняют в рамках государственного контракта, их планируют завершить до 15 августа. Общая готовность ремонта учебного заведения сейчас составляет 30%.