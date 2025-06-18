Глава Лосино-Петровского проверил качество ремонта подъезда к карьеру Орловский

Территорию свыше 200 квадратных метров на въезде к карьеру Орловский капитально отремонтируют в Лосино-Петровском. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав посетил объект, чтобы оценить, как проходят работы.

На въезде также укрепят обочины дороги асфальто-бетонным гранулятом. Сейчас специалисты выполнили выемку подстилающих слоев, затем там уложат два слоя гранитного щебня и два слоя асфальтобетона. Все это по проекту, утвержденному Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, уменьшит деформацию полотна и количество пыли.

Помимо этого, на встрече обсудили возможность установки вдоль забора системы увлажнения воздуха. Это оборудование распыляет воду и увлажняет твердые частицы пыли для скорейшего выпадения их в осадок. Вторая инициатива — устройство ограждения. Сейчас оба проекта находятся в разработке. В ближайшее время специалисты оценят расходы на реализацию.