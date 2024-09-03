Глава Лосино-Петровского проверил качество ремонта котельной на улице Гоголя

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Котельную № 8/15 капитально ремонтируют в Лосино-Петровском округе. Также здесь обновляют теплотрассу. Ход работ проверил глава муниципалитета.

Оборудование для обеспечения теплоснабжения обновляют в Лосино-Петровском. Качество ремонта котельной на улице Гоголя, а также теплотрассы проверил глава городского округа Сергей Джеглав.

Работы ведут в рамках муниципального контракта. Его заключили между администрацией округа и подрядными организациями. Специалисты капитально ремонтируют паровой котел № 3, меняют часть оборудования и реконструируют участок теплотрассы.

Сейчас работы идут по графику. Повторный визит глава муниципалитета проведет в сентябре.

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