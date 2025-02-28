Глава Лосино-Петровского проверил качество питания в школе № 2

Качество питания проверили в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Местное отделение занимается контролем и улучшением рациона, поэтому недавно образовательное учреждение посетили глава округа Вячеслав Градин и муниципальный депутат Ольга Набережнева.

Партийцы ознакомились с организацией питания и попробовали блюда во время обеденного перерыва. Это позволило составить более полное представление о качестве продуктов. Проверяющие отметили соответствие стандартам, в том числе и то, что еда подавалась теплой, а этой важно для усвоения пищи.

«Мы уверены, что качественное питание является основой здоровья и успешной учебы наших детей. Партия „Единая Россия“ продолжит работу по контролю за условиями в образовательных учреждениях, чтобы каждая школа могла гордиться своим меню и обеспечивала учащихся всем необходимым для полноценного развития», — сказал глава Лосино-Петровском Вячеслав Градин.

Глава округа обратил внимание на большие порции, что важно для подрастающего организма на протяжении учебного дня. Помимо этого, обратили внимание на состояние столовой: в помещении было чисто, присутствовали необходимые приборы, работники соблюли все нормы санитарии и гигиены.

«Проверка показала положительные результаты. Мы удовлетворение тем, как организовано питание в СОШ имени Дагаева. Мы подчеркиваем важность постоянного контроля и взаимодействия с родителями и педагогическим составом для дальнейшего улучшения качества образовательного процесса», — отметила Валентина Тропанец, куратор партийного проекта «Новая Школа»