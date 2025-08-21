Глава Лосино-Петровского проверил готовность школы в поселке Биокомбината

В образовательных учреждениях Лосино-Петровского завершаются приготовления к новому учебному году. Проверки готовности проходят в школах и детских садах.

Накануне глава муниципалитета Сергей Джеглав побывал в школе рабочего поселка городского типа Биокомбинат. За лето здесь покрасили коридоры, установили систему охранной сигнализации и противопожарной безопасности, а также закупили учебники и оборудование для библиотеки.

Кроме того, в школу купили новые маты в физкультурный зал. Совсем скоро около учреждения появится спортивное ядро. Проект реализуют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

«Отметил позитивный настрой родителей и педагогов во время обхода и был рад их положительной оценке проведенных ремонтных работ. 1 сентября школа встретит учеников обновленной и полностью оснащенной. Это главный результат нашей работы!» — сказал Сергей Джеглав.