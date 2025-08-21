В образовательных учреждениях Лосино-Петровского завершаются приготовления к новому учебному году. Проверки готовности проходят в школах и детских садах.
Накануне глава муниципалитета Сергей Джеглав побывал в школе рабочего поселка городского типа Биокомбинат. За лето здесь покрасили коридоры, установили систему охранной сигнализации и противопожарной безопасности, а также закупили учебники и оборудование для библиотеки.
Кроме того, в школу купили новые маты в физкультурный зал. Совсем скоро около учреждения появится спортивное ядро. Проект реализуют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».
«Отметил позитивный настрой родителей и педагогов во время обхода и был рад их положительной оценке проведенных ремонтных работ. 1 сентября школа встретит учеников обновленной и полностью оснащенной. Это главный результат нашей работы!» — сказал Сергей Джеглав.
Силы МЧС приступили к тушению пожара в районе Камышового шоссе в Севастополе
Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Сочи
Экс-президент Чехии назвал Украину главным лузером постсоветского пространстве
В Петербурге «положенца» Квициани* приговорили к 11 годам колонии
Еще 10 тысяч онлайн-заявлений на приватизацию жилья подали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского проверил готовность школы в поселке Биокомбината
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте