Глава Лосино-Петровского проверил готовность дома к зиме по просьбе жителей

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил подготовку к отопительному сезону многоквартирного дома № 5 в поселке Биокомбината. Жители жаловались на качество в прошлом году.

Управляющая компания устраняет недостатки. Профильный заместитель, старшие по подъезду и активные жители проверят систему во время запуска, чтобы исключить недочеты.

Жители дома № 5 также обеспокоены герметизацией швов. Сотрудники управляющей компании «Инвестпроект» обследуют жилое помещение после получения заявки от собственника. Если выявят дефекты — приступят к герметизации в соответствии с графиком исполнения работ.

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