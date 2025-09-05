Глава Лосино-Петровского проверил благоустройство территории на улице Гоголя

На улице Гоголя заменили старые изношенные коммуникации, ведущие от котельной 8/15, проходящие по улицам Гоголя, Октябрьской от школы на улице Чехова и от дома № 9 до Суворово, 11. В результате было построено 11 тепловых камер. Модернизация позволит снизить риск аварий на трубопроводе и улучшить качество подаваемого ресурса.

В настоящее время специалисты активно приводят в порядок территорию. Сергей Джеглав побеседовал с владельцами частных торговых точек, расположенных на ней. Все предприниатели разделяют ответственность за приведение в порядок своих участков.

Глава Лосино-Петровского округа поручил завершить все необходимые работы до Дня города. Он также пообещал, что по просьбе жителей доделают тротуар с торца дома № 12 и до праздника нанесут обратно дорожную разметку.

В муниципалитете в рамках государственной программы на 2025–2026 годы также выполнят ряд мероприятий, которые позволят перейти от открытого на закрытую систему водоразбора. В их числе реконструкция с увеличением мощности одного ЦТП, строительство нового теплоисточника, центрального теплового пункта и новых тепловых сетей.