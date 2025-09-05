Глава Лосино-Петровского проверил благоустройство территории на улице Гоголя
Капитальный ремонт большого участка теплотрассы завершили на улице Гоголя. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав проверил, как выполняются работы по благоустройству.
На улице Гоголя заменили старые изношенные коммуникации, ведущие от котельной 8/15, проходящие по улицам Гоголя, Октябрьской от школы на улице Чехова и от дома № 9 до Суворово, 11. В результате было построено 11 тепловых камер. Модернизация позволит снизить риск аварий на трубопроводе и улучшить качество подаваемого ресурса.
В настоящее время специалисты активно приводят в порядок территорию. Сергей Джеглав побеседовал с владельцами частных торговых точек, расположенных на ней. Все предприниатели разделяют ответственность за приведение в порядок своих участков.
Глава Лосино-Петровского округа поручил завершить все необходимые работы до Дня города. Он также пообещал, что по просьбе жителей доделают тротуар с торца дома № 12 и до праздника нанесут обратно дорожную разметку.
В муниципалитете в рамках государственной программы на 2025–2026 годы также выполнят ряд мероприятий, которые позволят перейти от открытого на закрытую систему водоразбора. В их числе реконструкция с увеличением мощности одного ЦТП, строительство нового теплоисточника, центрального теплового пункта и новых тепловых сетей.