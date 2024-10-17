Глава Лосино-Петровского проверил благоустройство около Суворовских прудов

Каждый день на площадке работают 35 человек. Специалисты уже убрали ненужные деревья, установили сваи, смонтировали металлические каркасы и подготовили площадку под установку малых архитектурных форм.

Работы по благоустройству проходят в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Важно, чтобы основные работы по благоустройству закончили до наступления морозов. На данный момент готовность объекта составляет 45 процентов. Полностью завершить работы планируем до 10 ноября», — прокомментировал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».