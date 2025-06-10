Глава Лосино-Петровского провел выездной прием для медицинских работников

Местом встречи в формате «выездной администрации» стала взрослая поликлиника № 4. На вопросы, волнующие медицинских специалистов, ответили глава муниципалитета Сергей Джеглав, его заместители, депутаты и руководители структурных подразделений.
На встрече обсуждали темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, земельно-имущественными отношениями, благоустройством и транспортом, юридической и социальной помощью. На большинство обращений медицинские работники смогли получить ответ сразу на месте. Вопросы, требующие более длительного решения, были занесены в протокол для исполнения в установленном порядке.
Встречи с администрацией в выездном формате очень востребованы у жителей Лосино-Петровского округа, так как позволяют попасть на прием сразу к нескольким специалистам без отрыва от основной работы и эффективно решить имеющиеся проблемы.
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