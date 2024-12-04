Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями поселка Биокомбината

Команда администрации городского округа во главе с Сергеем Джеглавом провела выездную встречу с жителями поселка. Вопросы населения касались различных сфер деятельности.

Сотрудники администрации совместно с представителями коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций рассмотрели обращения более 50 человек. Некоторые приходили не с одним вопросом.

Мероприятие прошло достаточно активно. Удалось конструктивно пообщаться с участниками и проработать ключевые темы. Жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством, взаимодействие с управляющими компаниями, градостроительством, организацией дорожного движения и вывозом мусорных отходов.

«Я живу в поселке 12 лет и первый раз присутствую на такой встрече. Мне нравится, что можно подойти и решить вопрос, что могут выслушать. Это очень хорошо», — поделилась впечатлениями жительница поселка Ольга Исаева.

В ходе выездной встречи жители смогли решить личные вопросы и вместе с представителями администрации обсудить планы по развитию муниципалитета. В итоге беседа получилась насыщенной и продуктивной. Прежде всего, удалось выстроить диалог и обсудить волнующие темы.