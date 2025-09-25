Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями на производстве мебели

Очередная встреча с жителями в формате «выездной администрации» состоялась на предприятии «Производственная Компания Техноформ», расположенном в поселке Свердловский. На вопросы работников мебельного производства отвечали руководитель муниципалитета Сергей Джеглав и сотрудники администрации Лосино-Петровского округа.

Наибольшее число обращений касалось жилищно-коммунального хозяйства. Жителям разъяснили ситуацию с водой в Свердловском, в частности — в микрорайоне Лукино-Варино. На данный момент сети водоснабжения переданы в собственность Московской области, их ждет модернизация. Будет установлена станция очистки и обезжелезивания воды, а пока ведутся плановые промывки резервуаров. После завершения этих работ качество воды нормализуется.

Сергей Джеглав обсудил с жительницей дома № 1а улицы Набережной вопрос расселения из ветхого жилья. По результатам детальной проработки ситуации заявительнице предоставят развернутый письменный ответ.

Жителям также рассказали, что поликлинику на 320 посещений в смену в Свердловском планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

«Мы пообщались с сотрудниками прямо в рабочем цеху, чтобы они могли задать вопросы без отрыва от производства и предварительной записи. Как показала практика, такой формат максимально удобен для трудовых коллективов», — отметил глава Лосино-Петровского округа.