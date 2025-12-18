Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями микрорайона Свердловский

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав 16 декабря провел выездную встречу с жителями микрорайона Свердловский. В мероприятии приняли участие заместители главы, руководители структурных подразделений, профильные специалисты и муниципальные депутаты, которые обсудили актуальные проблемы местных жителей.

Одним из ключевых вопросов стало качество водоснабжения в микрорайоне Лукино-Варино. Поставщиком услуги является «МосОблВодоканал». В сотрудничестве с областным Министерством жилищно-коммунального хозяйства был разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение ситуации.

В числе краткосрочных мер — промывка внешних и внутридомовых водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды. В начале 2026 года планируется приобретение и установка станции водоочистки.

Также на встрече был поднят вопрос о неприятном запахе от очистных сооружений АО «Тонкосуконная фабрика». Установленный пост мониторинга воздуха фиксирует превышения допустимых норм. Руководство фабрики совместно с областным Министерством ЖКХ до конца года разработает дорожную карту по модернизации очистных сооружений, что должно помочь решить проблему.

Кроме того, участники встречи обсудили строительство дороги на Березовой улице, которая соединит улицы Строителей и Заречную. В адрес областного Министерства транспорта направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность изменения схемы движения общественного транспорта в связи с новым проездом.

Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни жителей округа и решение актуальных проблем в сфере ЖКХ и инфраструктуры.