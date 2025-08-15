Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями деревни Топорково

Встречи администрации с населением в выездном формате продолжаются в Лосино-Петровском округе. На этот раз на вопросы жителей деревни Топорково отвечали руководитель муниципалитета Сергей Джеглав, его профильные заместители, руководители структурных подразделений и депутаты.

Жители деревни попросили капитально отремонтировать автомобильную дорогу до пожарного пруда на улице Нагорной. Через СНТ «Малиновка» часто проезжают крупногабаритные автомобили, что связано с активным строительством частных домов. Техника разрушает дорогу, что приводит к затруднению передвижения на легковых машинах. Сергей Джеглав пообещал рассмотреть возможность включить эти дороги в план ремонта.

На встрече также прозвучала просьба обустроить тротуар вдоль улицы Центральной от храма до остановки, так как сейчас прихожане вынуждены ходить по проезжей части. В «Мосавтодор» повторно направлено письмо о необходимости строительства пешеходного тротуара.

Жители пожаловались на нехватку уличного освещения рядом с КП. Глава Лосино-Петровского округа поручил сотрудникам администрации совместно с подрядной организацией до конца августа принять решение о повышении качества уличного освещения в этом месте.

Кроме того, выяснилось, что в деревне часто без предупреждения и на продолжительное время отключают электричество. Это связано с авариями при неблагоприятных погодных условиях. Управление ЖКХ направило обращение в «Россети» о необходимости проведения соответствующих мероприятий по устранению проблемы.

«Выездной формат отлично себя зарекомендовал удобством и доступностью для жителей отдаленных районов. Не нужно заранее записываться на прием и можно обратиться сразу к нескольким профильным специалистам. Все обращения фиксируются в протокол и подлежат исполнению в установленный срок», — подчеркнул Сергей Джеглав.