Глава Лосино-Петровского провел встречу с работниками дошкольных учреждений

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел выездную встречу с работниками дошкольных учреждений города. Вместе с заместителями, руководителями управлений и муниципальными депутатами он ответил на вопросы воспитателей.

Сотрудники детсадов обратились с просьбой организовать пешеходный переход у магазина на улице Кирова. Так как эта дорога находится в ведении ГБУ МО «Мосавтодор», устройство перехода планируется завершить к 1 августа.

Жители также интересовались вопросами ЖКХ. Капитальный ремонт канализационного коллектора проводится по муниципальному контракту в рамках Государственной программы. Работы на улице Октябрьской и реконструкция тепловой сети на улице Гоголя, включая восстановление благоустройства, планируется завершить до сентября.

Кроме того, воспитатели задали вопросы о благоустройстве Орловского карьера — работы запланированы на лето, уже очищено дно водоема от опасных грузов и водорослей.

Жителей волнует опиловка деревьев и кустарников на улице Суворова — работы выполнит МБУ «Городское хозяйство» до 10 июля.

Также дошкольные работники попросили рассмотреть возможность асфальтирования участка дороги к городской поликлинике. Этот объект включен в план капитального ремонта на 2025 год с устройством тротуара.

Формат выездных администраций показал свою эффективность: большинство вопросов были решены оперативно, все обращения зафиксированы и будут исполнены. Практику таких встреч планируют продолжать, так как она позволяет жителям без записи получить консультации сразу у нескольких специалистов администрации.