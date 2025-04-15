Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав, депутат Государственной Думы Александр Толмачев, руководитель волонтерской организации — корги-отряда «Маруся и Друзья» Леонид Киселев и президент МРОО «Кремль» Дмитрий Назаренко встретились с представителями Народного Совета ЛНР. Они обсудили поддержку населения на 5-летии волонтерской организации.

В марте активисты провели рейд в Северодонецк и организовали культурно-массовые мероприятия для детей — первые в новейшей истории прифронтовой территории. Также прошли встречи по оказанию психологической помощи. Дети Донбасса ежедневно сталкиваются с угрозами их жизни и испытывают трудности. Цель руководителей в Лосино-Петровском — поддержать их.

Представители Лосино-Петровского встретились с командной филиала отряда «Донбасс» и руководителями Луганской Народной республики во главе с заместителем председателя Народного Совета ЛНР Денисом Колесниковым на 5-летии волонтерского отряда «Маруся и Друзья».

В состав делегации из ЛНР вошли члены отряда, которые на постоянной основе работают в зоне СВО. Руководители в Лосино-Петровском торжественно встретили гостей и подчеркнули, что для муниципалитета важно оказывать помощь жителям новых территорий.

На мероприятии присутствовали почетные гости, члены отряда «Марусы и Друзья», дети из Рязанской области. Для них провели экскурсию. Самым активным волонтерам вручили награды.

«Сохранение мира — это важная миссия, которую пропагандирует корги отряд „Маруся и Друзья“. Отмечу, что в этом году движение отметило свое пятилетие. Поздравляю отряд корги! Пусть ваш путь будет таким же уверенным, как движение по следу, а каждый новый этап приносит значимые достижения!» — поздравил Сергей Джеглав.