Глава Лосино-Петровского провел встречу по вопросу зачисления детей в школу

К главе Лосино-Петровского Сергею Джеглаву обратилась жительница округа Гаяне Арамовна. Ее волновал вопрос поступления ребенка в школу.

Сергей Джеглав и его профильный заместитель рассказали гостье, что с 1 апреля действует закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в образовательные учреждения.

Ребята выполнят задания устной и письменно, а с будущими первоклассниками проведут только беседу. При успешном прохождении испытаний ученик поступает в школу. Если тестирование не удалось пройти, то кандидатам предложат пройти обучение по русскому языку. Повторный экзамен возможем только через три месяца.

Будущие школьники из Лосино-Петровского пройдут тестирование в лицее № 10 городского округа Пушкинский.

Еще одно обязательное условие для зачисления в школу — подтверждение прохождения государственной дактилоскопической регистрации ребенка.