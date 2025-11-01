Глава Лосино-Петровского провел совещание с управляющими компаниями

Одним из основных вопросов повестки стало внедрение электронного платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Глава округа Сергей Джеглав также обсудил с руководителями УК способы проведения общих собраний собственников.

Удобный и современный формат оплаты ЖКУ предлагают жителям многоквартирных домов по инициативе Министерства ЖКХ Подмосковья. Собственники помещений могут сами выбрать, в каком виде получать квитанции — бумажную версию или электронные документы. Способ получения можно изменить в период с 1 по 19 число каждого месяца.

Электронный формат квитанций имеет несколько преимуществ. Он содержит тот же объем информации и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный счет, приходит по электронной почте, надежно хранится в личном кабинете и его можно распечатать при необходимости.

Чтобы подключить услугу, нужно зайти на региональный портал «Госуслуги», нажать «Получать ЕПД онлайн и подтвердить согласие на получение электронных платежей.

Сергей Джеглав также поручил руководителям управляющих компаний активнее информировать жителей о том, что голосовать по вопросам содержания дома быстро и в любое удобное время можно онлайн, в приложении «Госуслуги Дом».