Глава Лосино-Петровского провел совещание с руководителями учреждений образования

В администрации Лосино-Петровского состоялся «Час образования». Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав побеседовал с руководителями образовательных учреждений о проведении ЕГЭ, зачислении малышей в детские сады и об организации летнего отдыха.

В школах Лосино-Петровского готовятся к проведению государственной итоговой аттестации. Всего в 2025 году в округе 221 выпускник 11-х классов сдаст ЕГЭ и 740 учеников девятых классов — ОГЭ.

Помимо этого, начали формировать списки детей, которые пойдут в дошкольные образовательные учреждения Лосино-Петровского в 2025-2026 учебный году. Число малышей от трех до семи лет уменьшилось. Чтобы сохранить уровень заработных плат и нагрузку педагогов, откроют ясельные группы для воспитанников от двух лет.

На встрече обсудили организацию детского летнего отдыха. В этом году в округе появятся два оздоровительных лагеря с дневным пребыванием: «Смена» в школе № 2 имени Владимира Дагаева и «Солнышко» в Биокомбинатовской школе. Всего в детских лагерях в этом году планирую отдохнуть порядка 320 ребят.

Также затронули вопрос капитального ремонта школы № 2 имени Владимира Дагаева по адресу улица Чехова, дом № 8. Там обновят фасад, реконструируют отмостки и крышу, благоустроят школьную спортивную зону.