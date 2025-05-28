Глава Лосино-Петровского провел совещание по вопросам благоустройства

На еженедельном оперативном совещании в Лосино-Петровском обсудили ряд важных вопросов, касающихся реализации Государственной программы переселения из аварийного жилья в Московской области. Особое внимание уделили планам капитального ремонта автомобильной дороги на улице Березовая в поселке Свердловский.

Ремонт протяженностью более 430 метров и шириной 12 метров стартует в июле и завершится в ноябре. На участке установят два новых остановочных пункта.

Также заслушали доклад о трансформации нестационарных торговых объектов в городском округе. В этом году планируется демонтаж 16 точек, из которых уже демонтировано более 60%. Все объекты должны соответствовать единому архитектурному облику Лосино-Петровского.

Отдельно обсудили меры по борьбе с борщевиком. Между администрацией и подрядчиком заключен трехлетний контракт, предусматривающий мониторинг, обработку и подтверждение выполненных работ.

Кроме того, рассмотрели ход подготовки строительства транспортно-пересадочного узла у станции «Осеевская». Уже завершена градостроительная оценка территории, разработаны и согласованы планировочные решения, а также направлены заявки на включение проекта в Государственную программу.

Администрацией округа на этой неделе запланированы выезд в СНТ «Сосновка», обход улицы Строителей и участие в семинаре для наставников программы «Герои Подмосковья».