Глава Лосино-Петровского провел еженедельное оперативное совещание

В администрации городского округа Лосино-Петровский прошло еженедельное оперативное совещание под руководством главы муниципалитета Сергея Джеглава. Отдельное внимание на встрече уделили двум главным вопросам: подготовке к отопительному периоду и работе общественного транспорта.

Сергей Джеглав лично контролирует подготовку округа к осенне-зимнему сезону. Работы идут без отклонений от графика.

Все 359 многоквартирных домов полностью готовы к отопительному сезону и получили соответствующие паспорта. На всех 22 котельных выполнили гидравлические испытания, проверили свыше 75 километров труб. В муниципалитете проинспектировали все водозаборные и насосные станции, а также водопроводные сети, обновили запорную арматуру. С 15 сентября начнутся пробные топки котельных.

Помимо этого, в городском округе Лосино-Петровский продолжают улучшать качество транспортного обслуживания. Так, на маршруте № 362 заменили шесть автобусов среднего класса на 12 большого класса. Они вместят 90 человек вместо прежних 60. На маршрутах № 886к, № 26 и № 32 добавили шесть единиц транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.