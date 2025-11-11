Глава Лосино-Петровского прошел диспансеризацию в Свердловской поликлинике

Акция «Ночь диспансеризации» прошла в Лосино-Петровском. В ней поучаствовал глава городского округа Сергей Джеглав.

В рамках инициативы врачи вели прием с 20:00 до полуночи. Мероприятие провели по предложению администрации Щелковской больницы.

«Такого опыта в Подмосковье еще не было. Получился весьма положительный результат: был приятно удивлен большому количеству пришедших жителей разных возрастов», — сказал Сергей Джеглав.

Медики проводили анкетирование, измеряли давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Все желающие могли сделать флюорографию и ЭКГ, вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции.

Кроме того, в этот день дежурили травматолог-ортопед, кардиолог, акушер-гинеколог, невролог и медицинский психолог. В акции поучаствовало более 70 жителей Лосино-Петровского. Семерых направили на плановую госпитализацию для дообследования.

Сергей Джеглав получил консультации специалистов и посетил обновленный рентген-кабинет. Он также напомнил жителям, что диспансеризацию можно пройти бесплатно с 18 лет. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.