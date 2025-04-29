Глава Лосино-Петровского принял участие во всероссийском субботнике

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Лосино-Петровский присоединился ко всероссийскому субботнику. Он прошел в муниципалитете в сквере поселка Биокомбината. Одним из участников стал глава городского округа Сергей Джеглав.

Волонтеры привели в порядок территорию: убрали бытовой мусор, вывезли валежник, опилили поросль и сухостой. Кроме того, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» вывезли порубочные остатки и все собранные отходы.

После субботника для активистов провели развлекательную программу. Их угощали на полевой кухне.

«Благодарю всех за неравнодушие и активную жизненную позицию. Вклад каждого очень важен, ведь только общими усилиями мы сможем сделать наш городской округ чище и комфортнее», — прокомментировал Сергей Джеглав.

Отметим, что всероссийский субботник — это масштабная экологическая акция, которая проходит ежегодно во всех регионах России.

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