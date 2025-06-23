Глава Лосино-Петровского принял участие в акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав принял участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Эта дата навсегда останется в истории нашей страны как начало Великой Отечественной войны — в четыре часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, унеся миллионы жизней.

Глава округа отметил, что несмотря на прошедшие годы, мы не забываем ужасные испытания военного времени, боль наших предков и героизм солдат Красной армии.

Память о тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, живет в сердцах каждого из нас. Сегодня российские военнослужащие, добровольцы и патриоты продолжают защищать страну в зоне специальной военной операции, борясь за мир и справедливость, чтобы вновь победить фашизм и национализм.

Администрация округа выражает глубокую благодарность труженикам тыла, вдовам и детям войны за их мужество и стойкость. Особая признательность всем, кто сейчас поддерживает наших защитников — отправляя гуманитарную помощь, письма и веря в их победу.