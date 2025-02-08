Глава Лосино-Петровского поздравил с юбилеем учителя начальных классов

Школу № 2 в Лосино-Петровском посетили глава муниципалитета Сергей Джеглав и член партии «Единая Россия» Валентина Тропанец. Они поздравили с 85-летним юбилеем учителя начальных классов Раису Дубровскую.

Раиса Дубровская в 1959 году окончила Челябинское школьное педагогическое училище, а затем стала студенткой Благовещенского государственного педагогического института имени Калинина. Учитель начальных классов отдала профессии более 50 лет, из них свыше 30 она трудилась в Лосино-Петровском.

Как отметила куратор партийного проекта «История вокруг нас» Елена Нестерова, каждый учитель — это не просто наставник, но и созидатель будущего.

«В рамках партийного проекта „История вокруг нас“ мы отмечаем не только юбилей выдающегося педагога, но и ценность образования, которое формирует нашу нацию», — добавила она.

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав обратился к учителю с теплыми словами.

«Дорогая Раиса Ивановна! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Благодарю за преданность и любовь к своему делу, чуткость и индивидуальный подход к детям. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и заботы близких», — сказал он.