Глава Лосино-Петровского поздравил с 90-летием ветерана труда Лидию Журилову

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав навестил жительницу поселка Свердловский, ветерана труда Лидию Журилову. От губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично глава Лосино-Петровского поздравил ее с юбилеем 90 лет.

Именинница родилась в Кольчугинском районе Владимирской области. После школы юная Лидия пошла работать на хлопчатобумажный комбинат в городе Карабаново. Там она долгие годы трудилась прядильщицей.

Переехав в Щелково, Лидия Журилова 23 года проработала заместителем кладовщика в строительной организации. После выхода на пенсию она помогает семье сына воспитывать внуков, любит проводить время среди близких и петь частушки. По словам Лидии, сохранять бодрость и здоровье ей помогает ежедневная утренняя зарядка. Правнук именинницы Тимофей трудится в волонтерской организации «Нити единства».

Сергей Джеглав произнес в адрес юбиляра теплые слова.

«Дорогая Лидия Александровна! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Вы — пример трудолюбия и оптимизма для подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и заботы близких», — сказал руководитель муниципалитета.