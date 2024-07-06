Глава Лосино-Петровского поздравил лучших медиков санатория имени Горького

Кардиологический санаторий им. Горького Минздрава России — старейшая кардиологическая здравница Московской области. Специализируется учреждение на лечении и реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой системы и кровообращения. Главное внимание здесь уделяют пациентам, которые перенесли инфаркт миокарда, операции на сердце и хирургическое лечение аритмий.

«У нас на сегодняшний день сформирована команда высокопрофессиональных врачей и медицинских сестер, которые владеют современными методиками медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения профильных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас сегодня 15 специалистов врачей. Начиная от кардиологов, терапевтов, есть неврологи, рефлексотерапевты, диетологи», — рассказал главный врач санатория имени Горького Денис Шарикадзе.

Благодарные пациенты отравляют множество отзывов в адрес медработников санатория. Руководство санатория и администрация городского округа отметили лучших работников учреждения. В торжественной обстановке вручили им благодарственные письма и подарки.

«Уникальность этого учреждения в том, что сюда приезжают по страховке, бесплатно со всех регионов России. Сейчас поэтесса поздравляла работников с Алтая. Представляете? Ну что там, своих что ли мало лечебных учреждений. А нет. Едут к нам, потому что уникальный, действительно санаторий, для лечения и реабилитации людей после кардиологических заболеваний», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сергей Джеглав также добавил, что награды, грамоты и высочайший статус санатория — результат совместной работы руководства и коллектива.

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