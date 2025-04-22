Глава Лосино-Петровского поучаствовал во всероссийском муниципальном форуме

Владимир Путин лично вручил награды победителям премии «Служение». Форум объединил лидеров местного самоуправления, представителей общественных организаций и бизнеса, а также экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития.

«Малая Родина — Сила России» — это уникальная возможность обмена опытом и формирования партнерских отношений. Основополагающий аспект в государственной работе — служение людям, которые рассчитывают на решение их актуальных проблем и создание комфортных условий для жизни в их родном муниципалитете.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.