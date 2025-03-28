Глава Лосино-Петровского поучаствовал в форуме по развитию городов

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил ХII Московский юридический инновационный форум. Он принял участие в дискуссии «Развитие инфраструктуры городов как национальная цель Российской Федерации».

Форум создан для развития муниципалитетов через обмен знаниями и опытом. Участникам презентуют наиболее эффективные инструменты в сфере управления округами для улучшения качества жизни населения.

Нынешний форум включал в себя деловую программу с панельными дискуссиями по выработке профильных правовых решений. В нем приняли участие представители федеральных органов власти города Москвы и субъектов России, юридические фирмы и подразделения российских компаний, научные, образовательные и общественные организации.