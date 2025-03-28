Глава Лосино-Петровского поучаствовал в форуме по развитию городов

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил ХII Московский юридический инновационный форум. Он принял участие в дискуссии «Развитие инфраструктуры городов как национальная цель Российской Федерации».
Форум создан для развития муниципалитетов через обмен знаниями и опытом. Участникам презентуют наиболее эффективные инструменты в сфере управления округами для улучшения качества жизни населения.
Нынешний форум включал в себя деловую программу с панельными дискуссиями по выработке профильных правовых решений. В нем приняли участие представители федеральных органов власти города Москвы и субъектов России, юридические фирмы и подразделения российских компаний, научные, образовательные и общественные организации.
Делегаты обсудили успешный опыт города Сысерть. Там с учетом небольшого бюджета удалось перезапустить завод Турчаниновых-Соломирских и благоустроить исторический центр города. Проект, созданный креативной командой администрации, обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом.
На форуме выступил директор НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» Денис Цуканов. Он поручил наладить успешный диалог федеральных, региональных и муниципальных органов власти, чтобы адаптировать и масштабировать лучшие практики.
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