Глава Лосино-Петровского подвел итоги зимнего сезона на совещании

Сергей Джеглав провел оперативное совещание с командой, на котором обсудили уборку территорий, ликвидацию подтоплений и ямочный ремонт. Особое внимание уделили анализу работы с ноября по март.

За зимний период силами подрядчика и муниципального учреждения «Городское хозяйство» с улиц вывезли 59 200 кубических метров снега. Ежедневно специализированная техника и рабочие обеспечивали уборку дорог, тротуаров, контейнерных площадок и детских зон. В ведении служб находятся 144 километра дорожной сети и 140 дворовых территорий.

С наступлением тепла главной проблемой стали подтопления. Очаги известны, большинство — в черте города. Сотрудники «Городского хозяйства» откачивают воду мотопомпами. Там, где в прошлом году капитально отремонтировали дороги с ливневками, результат уже виден: луж больше нет на улице Ленина, Больничном проезде и у дома № 16 в поселке Биокомбината.

Вопрос с региональными дорогами на улицах Нагорная, Кирова и Первомайская решится в этом году — «Мосавтодор» проведет их капитальный ремонт.

Что касается ямочного ремонта на муниципальных дорогах, за сезон выявили 145 ям, 139 из них уже устранили. Оставшиеся участки обсудили на совещании.

В завершение традиционно рассмотрели обращения жителей.