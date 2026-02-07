Глава Лосино-Петровского округа встретился с семьей участника СВО

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел встречу с семьей участника специальной военной операции Алексея Климова. Во время визита обсуждались вопросы социальной поддержки и бытовые нужды.

Алексей Климов был мобилизован в сентябре 2022 года. Уже более трех лет в звании младшего сержанта он несет службу на Харьковском направлении, защищая безопасность страны.

Дома военнослужащего ждут супруга Мария Дмитриевна и дети-двойняшки Лиза и Матвей. Ребята посещают детский сад, а в сентябре им предстоит пойти в первый класс.

Мария Дмитриевна не только заботится о детях, но и проходит профессиональное обучение для дальнейшего трудоустройства. На встрече с главой округа были обсуждены текущие вопросы и потребности семьи.

Семья находится под постоянным вниманием и на сопровождении Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом», что обеспечивает своевременное решение возникающих социальных и бытовых задач.