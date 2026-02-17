Глава Лосино-Петровского округа встретился с руководителями городских школ

В городском округе Лосино-Петровский подвели промежуточные итоги учебного года на «Образовательном часе» с главой муниципалитета. Совещание состоялось 13 февраля под руководством Сергея Джеглава с участием руководителей школ.

Ключевой темой стали результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с октября по декабрь 2025 года. В нем приняли участие 899 детей, общее количество участий достигло 1944 — это на 29% больше, чем в прошлом году. Такой прирост позволил округу войти в десятку лидеров Московской области по динамике. Число победителей муниципального этапа выросло более чем вдвое — со 126 до 253, призеров — с 36 до 125.

В настоящее время продолжается региональный этап олимпиады, который продлится до 28 февраля. Количество приглашенных школьников из округа увеличилось на 59% — до 62 человек. Уже есть первые результаты: один победитель по информатике и четыре призера по русскому языку. «Безусловно, это талант детей, но отдельная благодарность педагогам, которые смогли так подготовить учеников», — отметил глава округа.

Отдельное внимание уделили развитию проектов углубленного изучения предметов. Проект «Математические классы Подмосковья» значительно расширился. Если в прошлом учебном году такой класс был только в школе № 2 имени В. В. Дагаева, то теперь они открыты также в Свердловской школе имени М. П. Марченко и Биокомбинатовской школе. Всего в округе сформировано 10 математических классов, где обучаются 285 детей. В Свердловской школе № 2 ребята 1–6 классов занимаются по федеральной программе «Петерсон», развивающей математическое мышление.

Активно развивается предпрофильная подготовка по направлениям: предпринимательство, медицина, инженерия, педагогика и агрономия. Благодаря сотрудничеству с предприятиями округа школьники могут погружаться в будущую профессию уже сейчас. Партнерами выступают «Щелковский биокомбинат», «Щелковский МПК», «Щелковская больница», «Архимед», «ТАЙПИТ-Мебельная компания», «ЛПО-Вездеход» и другие.

Кроме того, округ участвует в Щелковской школьной лиге. Ребята из четырех школ соревнуются в баскетболе, волейболе, футзале и шахматах. Команды Свердловской школы № 2 и школы № 2 имени В. В. Дагаева показали высокие результаты и представят муниципалитет на региональном этапе.