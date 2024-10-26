Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав навестил семью бойца СВО

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил семью Анны Понизовной, чей супруг был мобилизован в октябре 2022 года и в настоящее время участвует в специальной военной операции в Луганской области. Алексей Понизовной служит водителем в роте обеспечения и награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Анна Понизовная неоднократно обращалась к главе города за помощью, и ранее при содействии управляющей компании и местного депутата были решены вопросы с установкой дополнительных розеток и вентиляции в их квартире.

Во время визита Сергей Джеглав обсудил с Анной и ее дочерьми текущие жизненные ситуации и просьбу Алексея о гуманитарной помощи для его воинской части. Глава округа заверил, что приложит все усилия для сбора необходимых вещей и оборудования.

«Для нас это очень важно. Мы регулярно встречаемся — и уже не один раз — с семьями. И получаем только положительные отзывы», — отметил Сергей Джеглав.

В Лосино-Петровском особое внимание уделяется поддержке семей мобилизованных и добровольцев. С первых дней начала мобилизации семьям оказывается адресная помощь в соответствии с их индивидуальными потребностями.