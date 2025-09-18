Глава Лосино-Петровского округа проверил строительство велодорожки

Работы проводят в рамках второго этапа благоустройства Суворовских прудов и прилегающей территории. Велодорожка соединит городской округ Лосино-Петровский со Звездным городком.

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав побывал на объекте и оценил ход строительства. Специалисты уже установили более километра бортового камня с замком из бетона, выполнили подстилающие слои из песка, провели слаботочные и высоковольтные кабели. Более 40 столбов с энергосберегающими светодиодными светильниками обеспечат хорошее освещение велодорожки.

Общая длина объекта составит 1800 метров. Для безопасности жителей обустроят пешеходный переход и установят «лежачих полицейских». Завершить работы должны до 30 октября. Также планируется продлить дорожку до железнодорожной станции «Бахчиванджи», чтобы улучшить транспортную доступность трех округов.

«Для нас важно не только благоустраивать территорию Лосино-Петровского округа, но и укрепить связь между нашими дружественными муниципалитетами — Звездным городком и Щелково. Вместе мы создаем комфортную среду и новые точки притяжения для всех жителей», — отметил Сергей Джеглав.