Глава Лосино-Петровского округа проверил строительство школы на 1100 мест

Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Строительство новой школы в жилом комплексе «Парк Апрель» вышло на финальную стадию. Общая площадь образовательного учреждения превысит 15 тысяч квадратных метров, строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 60%.

Трехэтажное здание уже возведено, полностью выполнены внутренние перегородки, установлены оконные блоки и витражи. Сейчас строители монтируют навесной фасад из керамогранита на внутренней части здания и завершают работы по закрытию теплового контура.

«Кровельный пирог» уложен, наплавляемая гидроизоляция готова. По словам представителя подрядчика, объект технически готов к пуску тепла — это позволит начать черновую отделку. Материалы заказываются проактивно, на площадке ежедневно работают около 70 человек.

Школа рассчитана на 1 100 учеников: для 400 учащихся начальных классов и 700 — старшего звена предусмотрены отдельные входы. Архитектурная особенность проекта — светопрозрачные перегородки, благодаря которым все учебные классы будут визуально открыты в коридорное пространство.

В здании разместятся:

— два спортивных зала;

— лаборантские и кабинеты проектной деятельности;

— информационно-библиотечный центр с IT-зоной;

— столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла.

Актовый зал на 350 человек смогут использовать не только школьники, но и Детская школа искусств. Для нее проектом предусмотрен отдельный блок с аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, кабинетами живописи и оркестровым классом.

Как только позволит погода, подрядчик приступит к благоустройству: вертикальной планировке, озеленению, установке малых архитектурных форм. На пришкольной территории появится многофункциональное спортивное ядро.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. Новый объект позволит существенно разгрузить действующие образовательные учреждения Апрелевки и создать современные, комфортные условия для обучения детей округа.