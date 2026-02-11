Глава Лосино-Петровского округа проверил строительство школы на 1100 мест
Строительство новой школы в жилом комплексе «Парк Апрель» вышло на финальную стадию. Общая площадь образовательного учреждения превысит 15 тысяч квадратных метров, строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 60%.
Трехэтажное здание уже возведено, полностью выполнены внутренние перегородки, установлены оконные блоки и витражи. Сейчас строители монтируют навесной фасад из керамогранита на внутренней части здания и завершают работы по закрытию теплового контура.
«Кровельный пирог» уложен, наплавляемая гидроизоляция готова. По словам представителя подрядчика, объект технически готов к пуску тепла — это позволит начать черновую отделку. Материалы заказываются проактивно, на площадке ежедневно работают около 70 человек.
Школа рассчитана на 1 100 учеников: для 400 учащихся начальных классов и 700 — старшего звена предусмотрены отдельные входы. Архитектурная особенность проекта — светопрозрачные перегородки, благодаря которым все учебные классы будут визуально открыты в коридорное пространство.
В здании разместятся:
— два спортивных зала;
— лаборантские и кабинеты проектной деятельности;
— информационно-библиотечный центр с IT-зоной;
— столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла.
Актовый зал на 350 человек смогут использовать не только школьники, но и Детская школа искусств. Для нее проектом предусмотрен отдельный блок с аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, кабинетами живописи и оркестровым классом.
Как только позволит погода, подрядчик приступит к благоустройству: вертикальной планировке, озеленению, установке малых архитектурных форм. На пришкольной территории появится многофункциональное спортивное ядро.
Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. Новый объект позволит существенно разгрузить действующие образовательные учреждения Апрелевки и создать современные, комфортные условия для обучения детей округа.