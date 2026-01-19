Глава Лосино-Петровского округа проверил места для крещенских купаний

В городском округе оборудовали две специальные площадки для традиционного омовения на Крещение Господне. Глава муниципалитета Сергей Джеглав накануне праздника проверил места для крещенских купаний.

Верующие могли окунуться в прорубь на Суворовских прудах в поселке городского типа Свердловский. Там вырубили иордань, установили специальную конструкцию в воде и оборудовали удобный и безопасный деревянный спуск с перилами. На пирсе поставили палатки для переодевания — отдельно для мужчин и женщин.

На территории храма Никольского храма в Лосино-Петровском также оборудовали две купели и две палатки для переодевания.

Безопасность на площадках обеспечивают сотрудники МЧС, медики, полицейские, члены народной дружины «Созвездие» и волонтеры. Всех желающих угощают горячим чаем и выпечкой.