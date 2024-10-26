Глава Лосино-Петровского округа провел встречу с работниками завода упаковки

В рамках проекта «Выездная администрация» в городском округе Лосино-Петровский состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия «Комупак». Новый формат взаимодействия позволяет сотрудникам решать личные и общественные вопросы прямо на рабочем месте.

В ходе встречи глава округа Сергей Джеглав и его заместители ответили на вопросы работников, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, дорожной инфраструктуры и земельно-имущественных отношений. Например, Оксана Ежелива, сотрудница предприятия, обратилась с вопросом о недавнем отключении газа и выразила надежду на помощь администрации.

Генеральный директор «Комупак» Павел Топчий отметил значимость этого формата для сотрудников, подчеркивая его роль в решении как производственных, так и личных вопросов.

«Выездная администрация на предприятиях — это обсуждение проблем самого предприятия и решение бытовых проблем работников. Это способствует повышению дисциплины и культуры труда», — отметил Сергей Джеглав.

Формат выездной администрации проводится на регулярной основе, и все обращения граждан были взяты на контроль для дальнейшей проработки.