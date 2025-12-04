Глава Лосино-Петровского округа провел совещание по итогам года

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав провел еженедельное оперативное совещание с командой. На нем подвели итоги работы в 2025 году и озвучили планы на ближайшее будущее.

В рамках государственной программы по переселению благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2025 году приобретено 207 жилых помещений для расселения 610 человек из аварийного фонда. 28 семьям предоставлены жилищные сертификаты, позволившие им самостоятельно выбрать новые благоустроенные квартиры.

В результате кропотливой работы в собственность муниципалитета перешел земельный участок под многоквартирными домами и архитектурной ансамбль — Усадьба Медное-Власово. Рассматриваются вопросы благоустройства территории поселка и реставрации усадьбы.

Управление земельно-имущественных отношений в этом году оказало 2065 муниципальных и государственных услуг — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Жители чаще всего обращались по вопросам перераспределения, аренды или приобретения земельных участков без торгов.

На совещании обсудили также ситуацию в сфере здравоохранения. В этом году от жителей округа поступило 597 обращений по вопросам медобслуживания. Для снижения их количества проводятся профилактические мероприятия.