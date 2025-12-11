Глава Лосино-Петровского округа провел личный прием жителей

Сергей Джеглав обсудил с активной жительницей округа, ставшей общественным инспектором Росприроднадзора, план совместной работы. «Будем всячески поддерживать такую важную инициативу — от этого зависит благополучие каждого», — отметил глава округа.

Также была разобрана проблема с недобросовестным предпринимателем в Осеево, который незаконно использует сельхозземли в производственных целях. Ведутся судебные разбирательства для прекращения этой деятельности, согласовывается с прокуратурой внеплановая проверка. Сергей Джеглав держит вопрос на жестком контроле.

Инициативная группа жителей города Лосино-Петровский получила детальный отчет о проделанной работе в сферах жилищно-коммунального хозяйства и социальной за последние годы, а также о планах на ближайший год.

На улице Гоголя была выполнена реконструкции участка теплосетей от котельной 8/15 до дома № 7 с обустройством семи тепловых камер. Ведется полная замена всей канализационной системы Лосино-Петровского, первые серьезные результаты горожане увидят уже через год.

Сергей Джеглав поблагодарил жителей муниципалитета за конструктивный диалог и неравнодушие.