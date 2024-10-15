Глава Лосино-Петровского округа помог девушке-инвалиду с ремонтом комнаты

Глава Лосино-Петровского округа приехал поздравить с днем рождения девушку-инвалида. Сергей Джеглав осмотрел результаты ремонта, который сделали в комнате Кристины по его поручению.
Кристине исполнилось 17 лет. Она не может разговаривать, поэтому общается только мимикой и жестами. Но так было не всегда — раньше Кристина была здорова и даже занималась художественной гимнастикой. Ей стало плохо в 14 лет. С тех пор комната Кристины напоминает спортивный зал. Тренажеры и шведская стенка ей жизненно необходимы для упражнений. Большую помощь в ремонтных работах оказали власти округа.
Сергей Джеглав осмотрел, как сделали потолок в комнате девушки и повесили сплит-систему. Он оценил успехи, которые сделала Кристина в реабилитации, и похвалил ее. После всех ждал обед за праздничным столом, который организовала мама девушки. Руководитель муниципалитета обсудил с семьей, какая еще помощь необходима Кристине.