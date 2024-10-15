Глава Лосино-Петровского округа помог девушке-инвалиду с ремонтом комнаты

Кристине исполнилось 17 лет. Она не может разговаривать, поэтому общается только мимикой и жестами. Но так было не всегда — раньше Кристина была здорова и даже занималась художественной гимнастикой. Ей стало плохо в 14 лет. С тех пор комната Кристины напоминает спортивный зал. Тренажеры и шведская стенка ей жизненно необходимы для упражнений. Большую помощь в ремонтных работах оказали власти округа.