Глава Лосино-Петровского и депутат Госдумы провели личный прием жителей

К примеру, жители дома на улице Пушкина жаловались на некачественное водоснабжение. По поручению активистов партии специалисты провели промыли наружные сети, проблему решили.

«Работа с обращениями граждан — наш приоритет. Важно не только оперативно реагировать на проблемы, но и закреплять результат. Мы поручили профильным специалистам проводить подобные работы на регулярной основе, чтобы жители могли быть уверены в стабильном качестве коммунальных услуг», — прокомментировал Сергей Джеглав.

Другой темой, которую подняли на встрече, стал рост числа автобусов на маршрутах общественного транспорта. Так, на маршруте № 886 добавили еще 10 единиц транспорта, а на маршруте № 362 — 11. Это удалось сделать благодаря совместной работе с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители задавали вопросы по поводу ремонта кровли, фасада и строительства спортивного ядра в школе Дагаева № 2. Завершить работы здесь должны к концу августа.

В мероприятии поучаствовали жители деревни Кармолино. Они попросили помочь организовать областной субботник 26 апреля, а именно — предоставить технику.

«Такие инициативы заслуживают всяческой поддержки. Субботник — это не только уборка, но и воспитание бережного отношения к своей малой родине. Мы обязательно поможем с организацией и обеспечим необходимую технику», — ответил Александр Толмачев.